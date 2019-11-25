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25 ноября • обновлено в 22:46
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Минус один: в сети сообщили о смерти террориста "ЛНР" "Доцента". Фото предателя

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В сети сообщили о смерти террориста "Луганской народной республики" Юрия "Доцента" Ермолаева, который участвовал в военных действиях на Донбассе.

О том, что мужчина скончался 16 ноября, написал в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото предателя Украины (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Доцент" был родом из города Артемовск Луганской области, который временно контролируется оккупантами. В соцсети сообщили, что причиной смерти Ермолаева стал тромб.

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На Донбассе умер террорист "Доцент"

На Донбассе умер террорист "Доцент"

Миротворец

На Донбассе умер террорист "Доцент"

На Донбассе умер террорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе умер террорист "Доцент"

На Донбассе умер террорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе умер террорист "Доцент"

На Донбассе умер террорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

На Донбассе умер террорист "Доцент"

На Донбассе умер террорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сургуте умер наемник Дмитрий Нестеренко, воевавший на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Новости ЛНР
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