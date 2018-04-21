Теракты на украинской ГТС: назван возможный сценарий Кремля

Спецслужбы России сейчас не пойдут на террористические атаки в отношении объектов украинской газотранспортной системы по ряду причин, но со временем ситуация может изменится.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по энергетическим и космическим вопросам Валерий Боровик.

"Они на этом зарабатывают, прокачивают основной объем газа в Европу. Какие-то, условно говоря, "пукалки", - отметил эксперт.

При этом он привел пример, какого рода провокаций можно ожидать от Кремля.

"С Туркменистана поставлялся газ в Россию. Они законтрактовали на 25 лет, но когда рынок газа упал, они сделали "техническую аварию", что-то там бахнуло, и ремонтировали это все пять или шесть лет. Они остановили поток, при том, что по контракту, они должны были выкупать. Им не нужен был этот газ", - резюмировал Боровик.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля текущего года официальный сайт госпредприятия "Антонов" подвергся хакерской атаке.