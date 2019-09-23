"Талантливый парень, так любил жизнь": подробности ДТП с маршруткой под Одессой

Масштабное ДТП с маршруткой в Одесской области унесло жизни девяти человек. В числе погибших был 17-летний барабанщик и гитарист из многодетной семьи Марк Редькин, который в тот день ехал на репетицию в Одессу.

О новых подробностях жуткой аварии – в нашей публикации.

В ДТП погиб 17-летний Марк Редькин

По словам администратора благотворительного фонда "Добрый Самаритянин" Романа Медяника, Марк был талантливым молодым человеком и обожал музыку.

"Он был лидером подростковой группы при церкви, играл на гитаре, барабанах, управлял звукорежиссерским пультом. Тяжело поверить, что его больше нет с нами", – рассказал он журналистам OBOZREVATEL.

Также в ДТП погибла 18-летняя Кристина Саустян. Девушка занималась музыкой и мечтала стать дизайнером. Еще один погибший, 42-летний Андрей Щербицкий, по данным СМИ, готовился стать отцом: у него должен родиться долгожданный первенец.

18-летняя Кристина Саустян Соцсети

Продолжают бороться за жизнь

В чудовищной аварии удалось выжить нескольким пассажирам, среди них – 30-летней Ольге Терешенок. С переломами рук, ног, травмами головы и грудной клетки пострадавшая была доставлена в реанимацию.

Ольга Терешенок находится в больнице и нуждается в помощи Соцсети

По словам врачей, состояние Ольги остается тяжелым, при этом она находится в сознании. Как отметил журналистам главный врач по хирургической помощи Вадим Стоев, девушке потребуется кровь для последующих операций, которых будет еще минимум две.

ДТП с маршруткой под Одессой ГСЧС в Одесской области

Цистерновоз столкнулся с маршруткой Национальная полиция Украины

Полиция уже проводит расследование и после первоочередных следственных действий задержала водителя бензовоза. По данным автолюбителей, у тягача во время движения будто бы лопнуло колесо, в результате чего он выехал на полосу встречного движения.

В соответствии со ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы.

Волна ДТП с маршрутками

Отметим, что последнее время в Украине участились аварии с участием пассажирского транспорта. Только 18 – 19 сентября в стране произошло 10 таких аварий, в которых пострадали десятки человек. Очередным подтверждением жуткой тенденции является кровавая авария в Житомирской области 22 сентября, где в столкновении автобуса и фуры погибли девять человек.

Расследуя трагедию с маршруткой под Одессой, полицейские должны будут также установить, соответствовал ли маршрутный транспорт всем необходимым требованиям. Нередко бывает, что в момент столкновения кресла в салоне маршруток вырываются "с корнем", что ведет к увеличению числу жертв и пострадавших среди пассажиров. Особенно этой проблемой "грешат" грузовые микроавтобусы, переделанные под пассажирские.

Как добиться компенсации

В случае ДТП для пассажиров всегда возникает острый вопрос с материальной и моральной компенсацией. Чтобы добиться справедливости, специалисты по защите прав потребителей советуют перед поездкой требовать у водителя маршрутки талончик.

"Билет – это фактически договор о предоставлении услуг, по которому вы имеете право на компенсацию и медицинскую страховку в случае, если маршрутка попала в ДТП. Эти риски отдельно страхует страховая компания, это не функция перевозчика", – рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

Если проездного документа нет, пострадавшему сложно доказать, что он был в маршрутке в момент аварии. Впрочем, есть другие способы, считает эксперт. Например, необходимо, чтобы полученные в ДТП травмы зафиксировали врачи скорой.

"Далее нужно связаться со страховой, которая проводит выплаты и объяснить ситуацию, добавив, что будете выводить проблему в публичную плоскость, в случае, если страховая компания станет уклоняется от выплат", – резюмировал Несмиянов.

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