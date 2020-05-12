Суд вынес скандальное решение по Микитасю и снял все обязательства – журналистка

Высший антикоррупционный суд Украины освободил от судебных обязательств скандального застройщика, бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Светлана Крюкова. Она уточнила, что решение было принято 12 мая.
"Как я и предсказывала, сегодня Высший антикоррупционный суд под председательством судьи Бицюка освободил застройщика Микитася от судебных обязательств – браслет, паспорт, запрет на выезд за границу. Уже все можно", – сказано в сообщении.
По данным журналистки, в ближайший четверг, 14 мая, суд освободит Микитася от залога и отпустит на свободу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии более чем на 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала взять под стражу Максима Микитася.
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