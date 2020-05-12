Суд вынес скандальное решение по Микитасю и снял все обязательства – журналистка

Высший антикоррупционный суд Украины освободил от судебных обязательств скандального застройщика, бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Национальной гвардии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналистка Светлана Крюкова. Она уточнила, что решение было принято 12 мая.

"Как я и предсказывала, сегодня Высший антикоррупционный суд под председательством судьи Бицюка освободил застройщика Микитася от судебных обязательств – браслет, паспорт, запрет на выезд за границу. Уже все можно", – сказано в сообщении.

По данным журналистки, в ближайший четверг, 14 мая, суд освободит Микитася от залога и отпустит на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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