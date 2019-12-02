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2 декабря • обновлено в 22:15
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Стянули технику: Зверобой напугала руководство ГБР. Фотофакт

12.4т
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Под Государственное бюро расследований, где ожидают прибытия на допрос волонтера и участницы войны на Донбассе Маруси Зверобой, согнали военную технику.

Об этом сообщил на странице в Facebook основатель общественной организации "State Watch" Александр Леменов.

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"Зверобой "напугала" руководство ГБР даже больше, чем приход Петра Порошенко. Хорошо, что танки под здание на Петлюры не согнали. Или артиллерию разместили возле Южного вокзала, небольшими залпами утоляли участников процесса", – сиронизировал он.

В ГБР испугались Зверобой

В ГБР испугались Зверобой

ФБ Александра Леменова

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, сообщая, что вызвала адвоката. На что правоохранители угрожали выломать двери. После этого Зверобой впустила детективов, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения.

Позже Зверобой жестко отреагировала на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Маруся Зверобой
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Wick John
Wick John
Смерть нацистам укропским
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Wick John
Wick John
Журнашлюхи р журнализды правда глаза колит не пропускаете комментарии
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Wick John
Wick John
Раздавить танками всю эту нацистскую нечисть и проблем не будет, похрюкают немного за дохлыми свиньями р перестанут
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