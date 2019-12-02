Стянули технику: Зверобой напугала руководство ГБР. Фотофакт

Под Государственное бюро расследований, где ожидают прибытия на допрос волонтера и участницы войны на Донбассе Маруси Зверобой, согнали военную технику.

Об этом сообщил на странице в Facebook основатель общественной организации "State Watch" Александр Леменов.

"Зверобой "напугала" руководство ГБР даже больше, чем приход Петра Порошенко. Хорошо, что танки под здание на Петлюры не согнали. Или артиллерию разместили возле Южного вокзала, небольшими залпами утоляли участников процесса", – сиронизировал он.

В ГБР испугались Зверобой ФБ Александра Леменова

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований пришли с обыском к Зверобой. Волонтер не хотела открывать двери, сообщая, что вызвала адвоката. На что правоохранители угрожали выломать двери. После этого Зверобой впустила детективов, которые предъявили постановление суда и свои служебные удостоверения.

Позже Зверобой жестко отреагировала на обыски, которые у нее провело ГБР, и грозно обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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