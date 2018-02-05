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Стало известно, сколько платят в "ДНР" за войну против Украины

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Рядовой боец террористов "ДНР" получает 15000 рублей в месяц, что эквивалентно сумме в 7500 гривень.

Об этом журналист "Обозревателя" узнал от вербовщика "ДНР",. прикинувшись желающим повоевать за террористов.

"Зарплату платят с первого же дня, когда вы начинаете проходить обучение. Рядовой получает от 15 тыс. рублей + боевые (то есть ставка – 7,5 тыс. грн. – Ред.). Обеспечение у нас полное. Питание трехразовое. К тому же, выдаем обмундирование. С собой берите личные вещи, принадлежности для мытья и бритья. А еще лучше купите себе берцы, потому что у нас выдают кирзачи. В них неудобно", — рассказали в "ДНР".

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Больше читайте в материале "Обозревателя":"Плохое зрение – не помеха": откровенный разговор с вербовщиком "ДНР".

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Темы
ЭксклюзивАТО на Донбассе
Место
Украина
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