Стало известно, сколько платят в "ДНР" за войну против Украины

Рядовой боец террористов "ДНР" получает 15000 рублей в месяц, что эквивалентно сумме в 7500 гривень.

Об этом журналист "Обозревателя" узнал от вербовщика "ДНР",. прикинувшись желающим повоевать за террористов.

"Зарплату платят с первого же дня, когда вы начинаете проходить обучение. Рядовой получает от 15 тыс. рублей + боевые (то есть ставка – 7,5 тыс. грн. – Ред.). Обеспечение у нас полное. Питание трехразовое. К тому же, выдаем обмундирование. С собой берите личные вещи, принадлежности для мытья и бритья. А еще лучше купите себе берцы, потому что у нас выдают кирзачи. В них неудобно", — рассказали в "ДНР".

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