Соратники Кадырова заказали убийство украинского нардепа и экс-командира добробата – СМИ

Глава Урус-Мартановского района Грозного Валид Абдурешидов и один из заместителей главы правительства Чечни якобы заказали убийство депутата Верховной Рады Украины и экс-командира одного из добровольческих батальонов.

Об этом сообщило Liga.net со ссылкой на материалы уголовного дела, которое расследуется Службой безопасности Украины. Заказчики якобы контролировали подбор киллеров, а также профинансировали покупку оружия.

"По данным следствия, Абдурешидов и вышеуказанный чиновник, находясь в Чечне в 2018-2019 годах, наняли гражданина РФ для организации убийства, который согласился на предложение из-за денег. Ему пообещали $500 000 за убийство нардепа, а также 1 млн евро за экс-командира добробата. Абдурешидов и замглавы правительства Чечни давали указания о подборе киллеров, а также профинансировали покупку оружия, транспорта, средств связи и т.д." – сказано в сообщении.

Нанятый ими гражданин РФ рассказал правоохранителям, что он подыскал двух киллеров, которые не отказались от соучастия в преступлении, но затем одновременно обратились к украинским правоохранителям.

В Харьковской области 22 апреля 2019 года один из киллеров через курьера получил аванс за убийство в размере $20 000. Эти деньги он передал правоохранителям.

"В рамках расследования дела правоохранители допросили нардепа, убийство которого заказали чеченские политики. Он рассказал, что узнал о подготовке покушения еще в конце 2018 года. Гражданин РФ, которого наняли чеченцы, переслал нардепу в WhatsApp пять аудиозаписей на чеченском языке, из которых следовало, что заказчиком убийства является замглавы правительства Чечни", – сказано в сообщении.

Сейчас, по информации издания, Офис Генпрокурора обратился к австрийским правоохранителям с просьбой о помощи в деле, поскольку нанятый для организации убийства гражданин РФ проживает в Австрии.

Расследование дела должно было закончиться 30 июля 2020 года, однако суд продлил его до 30 июля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL,

4 июля 2020 года в пригороде Вены был застрелен Мамихан Умаров, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова.

Первый подозреваемый в убийстве Анзора был задержан полицией в городе Линце, позднее задержали и второго подозреваемого.

Ранее Анзор, принимавший "заказы" на организацию терактов и ликвидацию людей, раскрыл скандальные факты об убийстве Амины Окуевой, покушениях на ее мужа Адама Осмаева и экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!