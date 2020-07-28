В оккупированном Симферополе ФСБ России не позволила политзаключенному Руслану Сулейманову попрощаться с погибшим 3-летним сыном Мусой.

Об этом рассказала адвокат Мария Эйсмонт в Facebook, ставшая свидетельницей разговора своей коллеги Лилии Гемеджи с представителем силовиков.

Адвокат записалась на прием к начальнику попросить, чтобы отца мальчика отпустили хотя бы на 10 минут на похороны. Сотрудник ФСБ отказывался беспокоить свое руководство, ссылаясь на то, что не мог зайти к начальнику в кабинет из-за совещания.

Руслан Сулейманов. Фото - "Крымская солидарность"

"Маленький мальчик погиб и его сейчас похоронят! Его отец никогда в жизни больше его не увидит. Никогда! Ему нужно всего 10 минут. Вы что не понимаете? Это же такая понятная человеческая история", – просила адвокат.

Однако силовик ответил, что "мы люди военные, не по-человечески должны действовать, а по закону".

Адвокаты настаивали, что "закон позволяет" Сулейманову попрощаться с сыном и даже были готовы на некоторое время "задержать похороны". Однако в ответ им лишь предложили "записаться на более позднюю дату на встречу с руководителем".

"Мы отрицательно качаем головой. Похороны маленького Мусы прошли без отца", – добавила Эйсмонт.

Смерть 3-летнего Мусы: адвокат рассказала, как ФСБ не отпустила политзаключенного похоронить сына

Смерть 3-летнего Мусы: адвокат рассказала, как ФСБ не отпустила политзаключенного похоронить сына

Как писал OBOZREVATEL, тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы нашли 26 июля в сливной яме рядом с домом в Симферопольском районе. Мальчика искали около 2 тысяч человек.

Спустя сутки в селе Старогнатовка ребенка похоронили. Накануне президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил главе РФ Владимиру Путину и поднимал вопрос о том, чтобы политзаключенного Руслана Сулейманова отпустили попрощаться с сыном.