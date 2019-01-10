Скандальная хакерская группа призналась в связях с ФСБ: что известно

Хакерская группировка "Шалтай-Болтай", которая известна громким сливом в сеть внутриполитических документов РФ и переписок членов правительства, работала под руководством ФСБ.

Об этом заявил участник группы Константин Тепляков после условно-досрочного освобождения из колонии, пишет РБК. По словам хакера, связь со спецслужбой поддерживал их лидер Владимир Аникеев.

"С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ. Доказательства этому были, Аникеев привозил инструкции по работе, требования: какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации", — сказал Тепляков.

Константин Тепляков РБК

Имени куратора хакер не знает, однако среди возможных кандидатов назвал офицеров Центра информационной безопасности ФСБ, арестованных по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами "Шалтая-Болтая": Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева.

Владимир Аникеев BBC

Волну арестов участников группы Тепляков объяснил внутренним конфликтом в самой ФСБ. "Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность", — отметил хакер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году в сеть слили скандальную переписку советника Владимира Путина Владислава Суркова об украинском Майдане.