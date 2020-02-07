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8 февраля • обновлено в 07:28
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Шокин сказал, почему Байден мог его отравить

2.6т
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Экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что не имеет врагов, которые могли бы быть причастны к его отравлению, кроме вице-президента США Джо Байдена.

О своих предположениях Шокин рассказал "Українським новинам". Он подчеркнул, что в свое время Байден поднял все правительство США против него (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"У меня явных врагов, которых бы я знал, которые мне бы угрожали каким-то образом, нет. Считаю, что господин Байден поднял всех против одного Шокина… из-за дела Burisma. Он поднял всех, как говорил Джон Керри, и президента Обаму, всех послов. Интересно, что никто из них не говорил, что я коррупционер или я что-то там сделал, никто. Все было кулуарно", – сообщил Шокин.

Виктор Шокин рассказал о Джо Байдене

Виктор Шокин рассказал о Джо Байдене

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин должен был покинуть свою должность, чтобы "Украина выжила".

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Джо Байден Виктор Шокин
Место
Украина
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Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Старый маразматичный пердун,ну кому ты идиот был нужен, таких не травят, эту ртуть нужно было ведрами пить и все равно не отравился бы, мозгов ведь нету
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
В интервью,которое дал личный переводчик Байдена газете "Вашингтонский погост",его шеф вытратил не один ящик виски для этого,в результате чего в Шокина случился отёк мозга и цирроз печени.Теперь дедушку преследует ореол мученика,который никак не может взгромоздиться ему на голову,в виду постоянного шатания последней , со стороны в сторону.
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