Шокин сказал, почему Байден мог его отравить

Экс-генпрокурор Виктор Шокин заявил, что не имеет врагов, которые могли бы быть причастны к его отравлению, кроме вице-президента США Джо Байдена.

О своих предположениях Шокин рассказал "Українським новинам". Он подчеркнул, что в свое время Байден поднял все правительство США против него (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"У меня явных врагов, которых бы я знал, которые мне бы угрожали каким-то образом, нет. Считаю, что господин Байден поднял всех против одного Шокина… из-за дела Burisma. Он поднял всех, как говорил Джон Керри, и президента Обаму, всех послов. Интересно, что никто из них не говорил, что я коррупционер или я что-то там сделал, никто. Все было кулуарно", – сообщил Шокин.

Виктор Шокин рассказал о Джо Байдене Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что бывший генеральный прокурор Виктор Шокин должен был покинуть свою должность, чтобы "Украина выжила".

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