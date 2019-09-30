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30 сентября • обновлено в 04:44
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Марина Петик
Марина Петик
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"Культовый роман о самоубийстве": почему на Тернопольщине повесилась 14-летняя школьница

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В Тернопольской области 14-летняя девочка покончила с собой. Правоохранители и местные жители считают, что Вита С. стала жертвой популярной в сети книги "50 дней до моего самоубийства".

Это уже не первый случай, когда в смерти подростка подозревают именно это произведение. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Увлеклась книгой о самоубийстве?

Село Надречное, где произошла трагедия с 14-летней Витой, до сих пор не может прийти в себя. Школьница повесилась в сарае во дворе своего дома. Тело девочки обнаружила ее 85-летняя бабушка. Она вынула внучку из петли, но было уже поздно.

Бабушка нашла внучку в петле в сарае

Бабушка нашла внучку в петле в сарае

Facebook Виты С.

"Это страшная и грустная история. Никаких причин покончить жизнь самоубийством у Виты не было. Мы до сих пор в шоке. Все это связано с социальными сетями, с одной из так называемых групп смерти. В полиции нам сказали, что это первый подобный случай в области", – рассказал OBOZREVATEL глава Надричнянского сельсовета Владимир Баран.

А также уточнил, что ситуация с подростком связана с книгой "50 дней до моего самоубийства" Стейса Крамера. "В интернете есть много подобных групп, которые называются "50 ДДМС" –по сокращенному названию этого издания", – говорит он.

В полиции Тернопольской области смерть девочки не комментируют. Правда, неофициально говорят, что она не состояла в группах смерти типа "синего кита", но действительно увлекалась этим романом. После трагедии в школе Надречного полиция провела беседу со школьниками.

"Культовый роман о самоубийстве": почему на Тернопольщине повесилась 14-летняя школьница

Facebook Виты С.

Ходила в церковь и пела на концертах

Вита С. жила с бабушкой. Папа девочки служил в АТО, а некоторое время назад родители развелись. Оба ездят на заработки в Польшу, как и многие жители западной Украины – три месяца проводят за границей, зарабатывая деньги, а три месяца – дома.

О них отзываются как о хороших, трудолюбивых людях. "Семья хорошая, по сельским меркам имеют средний достаток, нормальные они", – говорит Владимир Баран.

Вита С.

Вита С.

ВК

Девочку воспитывали в любви к церкви. На ранних страничках в соцсетях Вита публиковала фото со своего причастия, где изображена в красивом белом платье как невеста.

Да и в школе о ней говорят только хорошее. Она часто выступала на концертах в родном селе и в Тернополе – пела, танцевала. И ничто не предвещало беды.

Вита (в центре) с подругами выступает на празднике

Вита (в центре) с подругами выступает на празднике

Сайт села Надречное

Правда, не так давно у Виты появились странички, где на заставочном фото изображена девочка с голубыми волосами. Именно так выглядит героиня культового романа среди подростков "50 дней до моего самоубийства".

Девочка с голубыми волосами на заставке

Девочка с голубыми волосами на заставке

ВК

Не первый случай в Украине

Уже не впервые в Украине в смерти подростка подозревают именно эту книгу. Три года назад на Волыни две девочки-подруги, 16 и 14 лет, также повесились с разницей всего в несколько недель. Обе они увлекались этим изданием, проводили время в соцгруппах, где его обсуждают.

В социальных сетях, особенно в запрещенных в Украине, таких как "ВКонтакте" очень много групп типа "50 ДДМС". В них публикуют цитаты из этой книги, а фанаты пытаются написать продолжение романа. Причем часто в цитатах идет речь о самоубийстве.

В группах

В группах "50 ДДМС" публикуют цитаты о самоубийстве

ВК

Речь в книге идет о 16-летней Глории, которая из-за неких проблем и развода родителей собирается свести счеты с жизнью. Но дает себе срок в 50 дней, чтобы разобраться в себе. Правда, в конце книги героиня отказывается от своих планов.

"Культовый роман о самоубийстве": почему на Тернопольщине повесилась 14-летняя школьница

ВК

Что советуют психологи

Специалисты говорят, что далеко не все подростки подвержены такому влиянию. "Обычно это дети с хрупко психикой. Например, ребята, которые зависимы от других, хотят соответствовать чьему-то ожиданию и быть любимыми родителями", – считает вице-президент Украинской ассоциации психоанализа Владимир Мамко.

А психолог Дарья Литвинова обращает внимание на то, что часто взрослые слишком заняты собой и не обращают внимания на детей.

"Культовый роман о самоубийстве": почему на Тернопольщине повесилась 14-летняя школьница

"Конечно, многие родители вынуждены зарабатывать на жизнь за рубежом или работать день и ночь, чтобы прокормить семью. Но это не значит, что мы должны не обращать внимания на своих детей. Многие взрослые сами вечерами, вместо того, чтобы поговорить с сыном или дочерью, сидят в интернете или занимаются своими делами. Поэтому подростки ищут признания среди своих сверстников.

И главное для них – любой ценой стать узнаваемыми в кругу одноклассников, друзей. Чем больше о тебе говорят, тем лучше. Поэтому нужно почаще общаться со своими детьми. Элементарно – испечь пирог, налить чай и посидеть вместе. Покажите подростку, что вы такие же, как и он, тоже с какими-то неудачами, проблемами, раненой душой. Что в школе с вами тоже происходили неприятности, но вы живете. И он может жить", – отмечает Литвинова.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Темы
Группы смерти Криминал
Место
Украина
Теги
дети самоубийство соцсети
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