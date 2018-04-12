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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради УкраїниВсе статьи автора

Шедевр про мафию, или Как заказчик убийства может избежать наказания

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Аааааааааааа!!!! Это перекормленный пушной зверек - полный писец! Рубрика - теперь я видел все. Дочитайте до конца. Оно того стоит!

Впервые, даже не знаю с чего начать. Попробую с маленькой предыстории. Есть под Одессой курортная зона - Затока. Вернее ПГТ Затока. И, как это часто бывает, вокруг этой территории бродит немало граждан, которые хотят обогатиться, но не сильно хотят платить налоги. История старая, как мир. И было так крайне долго. Но в 2014-ом туда пришел западный инвестор, которого убедили, что в Украине теперь будет все по-новому и тут можно создать хороший европейский бизнес. Но оказалось, что не все там просто. Но история не об этом. А о том, как заказчик убийства может избежать наказания, выйти на свободу и стать представителем власти уже после того, как у правоохранительных органов появились 100% доказательства.

Не всем, наверное, известна история конфликта в ПГТ Затока. В не столь далеком 2014 году нашелся эстонский инвестор, который решил превратить Затоку в уютный курортик европейского уровня. У него, естественно, все разбилось о местную региональную мафию. Затока так и осталась грязненьким черноморским курортом, и за эту историю мы еще можем получить "ушам" в Парламентской Ассамблее Совета Европы от Эстонских коллег, но речь не об этом. У инвестора был адвокат Александр, который активно воевал с оппонентами инвестора.

В 2015 году, в процессе судебной войны двух лагерей, упомянутый адвокат решил освежить чернушку на тогдашнего главу поселкового совета Затоки Звягинцева, секретаря Бокия и депутата Христова.

Как оказалось, что в такой мощной законодательной махине, как Затокинский поселковый совет, можно было тырить земельку на миллионы долларов, чем вышеупомянутые "царьки" и занимались. Были снова возбуждены уголовные производства по земельным аферам, фигурантов начали слушать правоохранители.

Недолго думая, вышеупомянутая шайка решила кардинально решить вопрос адвоката и тупо его... вальнуть. Совсем … До полного охлаждения тела. Выделили бюджет (по слухам около 100 000 долларов). В марте 2016 года господин Христов (депутат поселкового совета) вступил в сговор с господином Бондаревым (еще один местный царек), который в свою очередь нанял господина Казака и господина Малюка (местные гопники), которые купив ганстерский автомобиль ВАЗ 2106 и автоматическое оружие, начали готовить "заказуху" на Адвоката. Уровень профессионализма киллеров был настолько "высок", что они обсуждали все детали и нюансы по телефону со своим заказчиком Бокием (которого полиция слушала для раскрытия дела о хищении земли). И соответственно их план стал известен правоохранителям заранее.

Важная деталь. Из указанного бюджета выделенного на убийство в 100 000 долларов, до киллеров дошло только 5 тыщь предоплаты, а общая сумма за голову адвоката составляла только 7 000$. Еще раз. Заказчик выделил 100 000$. А посредники скрымсздили 93 000$. И это первый зафиксированный случай, когда жадность, жлобство и желание "приклеить свой интерес"" спасло жизнь человеку. Ведь исключительно благодаря низкой квалификации киллеров-гопников, которых наняли, полиции удалось разыграть убийство заранее и взять всю шайку на "горячем". А если учесть, что эти "профи" все четко проговаривали по телефону, то это был просто джекпот для полиции. Правда без блекджека и шлюх, но и бандюки были просто гопниками из Затоки, а не роботом Бендером из Футурамы.

А теперь внимание! Думаю всем мои подписчикам станет понятно, что в Одесской областной прокуратуры свой уголовный процессуальный кодекс. Потому, что после двух лет следствия всех фигурантов выпустили на свободу. Ведь даже киллеры, по мнению прокуроров и судей, через два года в СИЗО сильно исправились и перестали быть опасными для общества. А заказчик Бокий и вовсе так исправился, что снова стал секретарем Затокинского поселкового совета. И, видимо, лишь Папа Римский теперь святее его.

Я все это к чему рассказываю? А к тому, что если Гай Ричи решит снять свой очередной шедевр про мафию, то я готов рассказать эту историю под сценарий нового кинофильма. Бесплатно. И даже дам возможность ознакомиться с материалами дела. И познакомлю с участниками этого трэша.

P.S Не удержался и прикрепил картинку, которая является народным творчеством про гражданина Бокия.

P.P.S. Все вышеизложенное подслушано на адвокатских встречах, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны! Хотя, если в прокуратуре Одесской области вдруг проснутся и вспомнят о своих обязанностях, то выяснится, что все описанное - это материалы дела.

Ну, и вишенка на торте. Эта история будет озвучена на встрече в мае, между президентами Украины и Эстонии. Озвучивать будет эстонская сторона. Встреча будет в Киеве. Интересно, какие последствия после этого будут в Затоке, если эта ситуация уже обсуждается на высшем уровне руководителями двух стран.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Место
УкраинаОдесса
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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