СБУ предотвратила заказное убийство в Ривне: фото и видео спецоперации

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство представителя одной из общественных организаций, публично выступающей против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ривненской и Житомирской областях.

Фото и видео спецоперации пресс-служба СБУ опубликовала в понедельник, 10 февраля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оперативники получили информацию, что ранее судимый житель города Ривне подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, противодействовавшего схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона.

СБУ предотвратила заказное убийство в Ривне Пресс-служба СБУ

По данным правоохранителей, активист своей гражданской позицией мешал злоумышленнику наладить сделки с нелегальной добычи янтаря и вырубка лесов.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления.

Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед организатором преступления. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ предотвратила заказное убийство в Ривне Пресс-служба СБУ

СБУ предотвратила заказное убийство в Ривне Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве "заказали" убийство администратора детского образовательного клуба. СБУ удалось предотвратить преступление.

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