Сбежавший из Украины экс-регионал похвастался поездкой по Крымскому мосту: опубликовано видео

Сбежавший из Украины бывший народный депутат от Партии Регионов Алексей Журавко похвастался поездкой по Крымскому мосту.

Соответствующее видео, он опубликовал на своей странице в Facebook. Во время поездки по мосту экс-нардеп не поскупился на комплименты в адрес оккупантов, а также заявил, что теперь экономика полуострова резко вырастет.

Напомним, недавно Журавко в эфире КремльТВ унизил Украину, назвав ее "зловещим адом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евросоюз одобрил санкции против строителей Крымского моста.