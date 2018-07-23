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Сбежавший из Украины экс-регионал похвастался поездкой по Крымскому мосту: опубликовано видео

4.4тЧитать новость на украинском

Сбежавший из Украины бывший народный депутат от Партии Регионов Алексей Журавко похвастался поездкой по Крымскому мосту.

Соответствующее видео, он опубликовал на своей странице в Facebook. Во время поездки по мосту экс-нардеп не поскупился на комплименты в адрес оккупантов, а также заявил, что теперь экономика полуострова резко вырастет.

Напомним, недавно Журавко в эфире КремльТВ унизил Украину, назвав ее "зловещим адом".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мосфильм рулит! Такие декорации для своего фэйка построил, что ими теперь пользуются как мостом)))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
А война ато проезд через мост то-же бесплатно?
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0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
nikolay ошибся "войнам"
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0
0

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