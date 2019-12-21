Украинцам привозят елки с кладбищ: как правильно выбрать и сколько стоят

В Украине заработали елочные базары. Купить новогоднюю красавицу стало еще дороже. Если в прошлом году цены были 350-600 грн, то в этом 370-1000 грн.

На нелегальных базарах деревья стоят дешевле, но там всегда есть риск приобрести елку из Чернобыльской зоны. Хотя нелегальные продавцы говорят, что за две недели перед праздниками могут заработать от 20 тысяч гривен. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL .

Самая маленькая стоит 200 грн

В Украине уже открылись елочные базары. Правда, новогодние елки и сосны в этом году стали немного дороже. За самую маленькую елочку, собранную из веточек, просят 200 грн. За елку высотой 1,7 – 1,8 м придется заплатить 370 - 400 грн. За высокие новогодние красавицы просят от 400 до 1000 грн.

В столице открылись елочные базары Обозреватель

Обозреватель

"Так даже в опте елки в этом году подорожали. Если в прошлом году мы покупали их по 60-70 грн за метр, то в этом уже по 80-90 грн и больше. Вот и считаете, елка высотой 1,8 м обойдется в 144-162 грн. И меньше даже не подходи. А еще ее нужно сюда на базар привезти, и за место заплатить", – рассказывает продавец возле метро "Левобережная" в Киеве.

В лесничествах елки предлагают по 80-110 гр за метр. В некоторых фермерских хозяйствах сосны продают немного дешевле, по 70 грн за метр. "Пушистые, свежие, можете приехать и у нас тут на поле прямо выбрать, мы вам ее срежем и даже погрузим", – пообещали в хозяйстве в Черниговской области.

Елки продают и через интернет OLX

OLX

"Правильные" елки на базарах должны продаваться с чипами. Обычно их крепят внизу дерева на нижние ветки. Просто так снять чип нельзя. С помощью специального устройства по чипу проверяющие могут узнать, где было вырублено это дерево и когда.

Деревья рубят на кладбище и в городе

В Украине уже начали собирать "урожай" нелегальных елок. Так, в конце ноября в Полтавской области полицейские задержали грузовик с елями. Когда стали проверять документы, то выяснили, что ни на одно дерево ни в кузове грузовика, ни в прицепе не было документов.

Поймали грузовик с нелегальными деревьями Национальная полиция

"Хотя за последние два года мы видим, что количество незаконно вырубленных деревьев становится меньше. Например, в 2017 году мы составили 35 админпротоколов по этому поводу. А в прошлом году – 18. В этом декабре пока только два. Причем украденные елки везли на частных машинах. Один водитель перевозил четыре дерева на продажу", – говорит спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В полиции считают, что побороть браконьерство помогли распродажи сосен и елок перед праздниками в самих лесхозах. Там новогоднее дерево можно купить оптом и в розницу. Также стали предлагать деревья в горшках, которые после праздников можно высадить во дворе.

Сулаев рассказывает, что несколько лет назад в области они поймали браконьера, который срубил елки на кладбище – себе и хотел продать соседу. Были случаи, когда в центре города срезали верхушку у большой ели.

Продают и такие экземпляры деревьев OLX

OLX

Сколько зарабатывают нелегалы

Браконьеры срубают верхушки старых деревьев и в национальных парках Украины. А также могут привезти деревья из Чернобыльской зоны.

Чаще всего такой товар сбывают на нелегальных рынках. Например, на платформах электричек, вдоль оживленных трасс. Конечно, там товар дешевле, но и нарваться на фонящее дерево очень легко.

На легальных рынках елки должны быть с чипами Odessa.net

Хотя торговцы рассказывают, что можно хорошо заработать на нелегальных деревьях. "Главное договориться с местной полицией. Можно заплатить теми же соснами или отдать 2 тыс. грн, чтобы тебя не замечали. Я никогда на нелегальную точку не выношу весь товар. Продал десяток, снова завез. За две недели можно заработать от 20 тысяч. Сами елки беру у знакомого лесника, это неучтенные деревья. Если кто-то из покупателей оказывается очень грамотным и спрашивает про чип, то для них у меня есть несколько штук", – хвастается продавец из Киевской области, который уже несколько лет промышляет елками.

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