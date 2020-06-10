Россию заподозрили в подготовке сепаратистского сценария на юге Украины

Российская Федерация с привлечением своих спецслужб начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации на юге Украины.

Ее целью является отделение отдельных областей нашего государства, написал на своей странице в Facebook руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Российская оккупация espreso.tv

"В рамках специальных мер воздействия, направленных на дестабилизацию Украины и дальнейшее отделение ее отдельных регионов, российскими спецслужбами осуществляется рекламная кампания в социальных сетях, призванная поощрить жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства", – написал он.

Сепаратистская реклама, которую запустили в соцсети россияне Facebook Александра Данилюка

По словам аналитика, с этой целью россиянами в Молдове создана организация прикрытия, которая предоставляет гражданам Украины консультационную и организационную помощь при получении другого гражданства. Данилюк предположил, что операция будет сопровождаться попытками ухудшить также украинско-румынские отношения.

"В 2014 году на западе Одесской области российскими спецслужбами уже была предпринята попытка организовать сепаратистско-террористическую организацию "Бессарабская народная республика", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых речь идет о появлении так называемого венгерского, Береговского района.

Писатель Андрей Любка отметил, что это решение является недопустимой ошибкой для Украины. Ведь новая административная единица может стать причиной многих проблем.

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