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10 июня • обновлено в 15:28
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Россию заподозрили в подготовке сепаратистского сценария на юге Украины

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Российская Федерация с привлечением своих спецслужб начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации на юге Украины.

Ее целью является отделение отдельных областей нашего государства, написал на своей странице в Facebook руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

Российская оккупация

Российская оккупация

espreso.tv

"В рамках специальных мер воздействия, направленных на дестабилизацию Украины и дальнейшее отделение ее отдельных регионов, российскими спецслужбами осуществляется рекламная кампания в социальных сетях, призванная поощрить жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства", – написал он.

Сепаратистская реклама, которую запустили в соцсети россияне

Сепаратистская реклама, которую запустили в соцсети россияне

Facebook Александра Данилюка

По словам аналитика, с этой целью россиянами в Молдове создана организация прикрытия, которая предоставляет гражданам Украины консультационную и организационную помощь при получении другого гражданства. Данилюк предположил, что операция будет сопровождаться попытками ухудшить также украинско-румынские отношения.

"В 2014 году на западе Одесской области российскими спецслужбами уже была предпринята попытка организовать сепаратистско-террористическую организацию "Бессарабская народная республика", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых речь идет о появлении так называемого венгерского, Береговского района.

  • Писатель Андрей Любка отметил, что это решение является недопустимой ошибкой для Украины. Ведь новая административная единица может стать причиной многих проблем.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Активист Александр Данилюк
Место
Украина
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