"Резал и душил наших детей": в Сумах на свободу вышел жестокий маньяк

В Сумах на свободу после 14 лет заключения вышел маньяк, который в 2005 году убил двух молодых девушек.

Ему присудили пожизненное заключение, однако он воспользовался лазейкой в законодательстве и занятостью судьи. Матери убитых девушек пришли к стенам Ковпаковского суда с фотографиями жертв. Они обвиняют судей в том, что из-за них жестокий убийца вышел из тюрьмы, передает "ТСН".

"Он показывал, как убивал наших детишек, резал и душил", – рассказала мать убитой Людмила Злачевська.

В Сумах на свободу вышел жестокий маньяк Скриншот с видео

В августе 2005 года в Сумах за несколько дней жестоко убили двух девушек. На 17-летнюю Аню напали, когда она шла к реке. 23-летнюю Татьяну задушили в ее квартире.

Подозреваемого в двойном убийстве правоохранители нашли быстро – по вещам, похищенным у погибших.

Его приговорили к пожизненному заключению, но тот обратился в Европейский суд. Там доказал, что с ним жестоко обращались правоохранители. Следовательно, приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. Несколько дней назад обвиняемый вышел из СИЗО на свободу, так как меру пресечения ему не продлили.

В суде себя виновными в том, что убийца на свободе, не считают. Говорят, что продлить срок содержания под стражей не смогли, потому что судья еще с апреля находилась в совещательной комнате по другому делу.

Как сообщал, в Киеве мужчина напал на женщину и ее дочку подросткового возраста и совершил попытку изнасилования.

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