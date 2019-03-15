Разбили врага и технику: ВСУ похвастались успехом на Донбассе

В четверг, 14 марта, российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, одного оккупанта ранили. Также было уничтожено боевую машину пехоты противника БМП-1, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Богдановка.

Потери на Донбассе "Сегодня"

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из стрелкового оружия – вблизи поселка Травневе, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Луганск, из минометов калибра 82 мм – у села Екатериновка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 12 марта возобновились боевые столкновения. Российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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