Расстрел адвоката в Кропивницком: появилась противоречивая информация о погибшем

Адвокат Александр Иванов, которого застрелили 22 августа возле СИЗО в Кропивницком, был единственной жертвой нападения.

Второй мужчина, который получил огнестрельное ранение, выжил и находится в больнице, передает "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы областной полиции Виталину Бевзенко.

"Во время стрельбы, которую начали неизвестные лица, один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в лечебное учреждение, где он сейчас находится. Он жив", - сообщила она.

После трагедии глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии Сергей Виклов заявил, что помимо Иванова была еще одна жертва.

Место преступления UA:Кропивницкий

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне появилась версия, что Иванов стал случайной жертвой, а преступники хотели убить некого мужчину, которого пытались подорвать в апреле 2019 года.

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