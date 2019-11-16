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16 ноября • обновлено в 10:22
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"Путин скорее отдаст Кремль": Сенцов дал печальный прогноз по Крыму

2.2т
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Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым в ближайшем будущем. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин скорее отдаст Кремль, чем полуостров.

По словам Сенцова, большая часть нынешней российской политики построена на контроле над Крымом, передает BBC.

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"При власти Владимира Путина возврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

ІноЗМІ

Украинский режиссер считает, что россияне живут с искаженным понятием о мире. Сенцов отметил, что информационное пространство РФ искажает реальную суть вещей, и жители этой страны верят в "тот мир, которого не существует: про прекрасную Россию, про ужасный Запад, про "нацистов в Украине".

"Все это не так. Но они в это верят. И придет рано или поздно к ним осознание, что это не так. И я надеюсь, что произойдут изменения", – добавил Сенцов.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

фото из открытых источников

Бывший политзаключенный сказал, что будет продолжать борьбу за освобождение "сотен людей в тюрьмах России и Донбасса, о которых мало кто знает". Один из таких, по его словам, журналист и блогер Станислав Асеев.

"Журналист, блогер, который на Донбассе в течение двух лет открыто писал о том, что там происходит. Его обвинили в шпионаже, дали ему огромный срок, сейчас он снова сидит. И вот мы боремся за него, за всех остальных. То есть мы продолжаем эту волну — просто говорить о тех, о ком не говорили, потому что говорили о нас", – добавил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов рассказал, при каком условии готов пожать руку Путину.

Бывший политузник Кремля также считает, что между Украиной и Россией идет вялотекущий военный конфликт, где глава РФ — "дракон", который заслуживает только смерти.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
У х*хлов появился очередной эксперт... Медовар ему в помощь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наивные россияне верят в "нацистов на Украине", которых на самом деле нет? Это не нацисты едут в Донбасс убивать с шевронами вольфсангель на форме? Это не нацисты нападают на стариков в орденах 9 мая? Это не нацисты ходят с факелами и портретами бaндepы? Это не нацисты зигyют на стадионах? Это не нацисты сносят памятники и барельефы Жукову? Надоело перечислять. Очнитесь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
коршун федот, упоротый, мои предки строили твою вонючую paгyлятию, дали вам промышленность, образование, науку, возвысили вас до себя, вы были в соучередителях ООН! Вас было 52 миллиона, сейчас 30 не наскребете, так кто вас уничтожает? Кого ты можешь уничтожить, жалкий салоед? Свинину в праздничный день разве что
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
коршун федот, Мои предки сражались за свободу против фашистов и победили. А твои предки в концлагерях прислуживали фашистам и вели на расстрелы и в газовые камеры своих соотечественников.
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коршун федот
коршун федот
Сєнцов- малорос. Цим все сказано. А Крим-буде наш -Український. Всю мокшву- перевішаєм на гілляках. Деревця вже посаджені, Підливаються, щоб швидше росли.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
коршун федот, об этом же мечтали в 1941 году нацисты, которых на Украине якобы нет. Только их самих судили в Нюрнберг и повесили.
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