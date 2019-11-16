"Путин скорее отдаст Кремль": Сенцов дал печальный прогноз по Крыму

Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым в ближайшем будущем. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин скорее отдаст Кремль, чем полуостров.

По словам Сенцова, большая часть нынешней российской политики построена на контроле над Крымом, передает BBC.

"При власти Владимира Путина возврат Крыма невозможен. Он скорее отдаст Кремль, чем Крым", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов ІноЗМІ

Украинский режиссер считает, что россияне живут с искаженным понятием о мире. Сенцов отметил, что информационное пространство РФ искажает реальную суть вещей, и жители этой страны верят в "тот мир, которого не существует: про прекрасную Россию, про ужасный Запад, про "нацистов в Украине".

"Все это не так. Но они в это верят. И придет рано или поздно к ним осознание, что это не так. И я надеюсь, что произойдут изменения", – добавил Сенцов.

Олег Сенцов фото из открытых источников

Бывший политзаключенный сказал, что будет продолжать борьбу за освобождение "сотен людей в тюрьмах России и Донбасса, о которых мало кто знает". Один из таких, по его словам, журналист и блогер Станислав Асеев.

"Журналист, блогер, который на Донбассе в течение двух лет открыто писал о том, что там происходит. Его обвинили в шпионаже, дали ему огромный срок, сейчас он снова сидит. И вот мы боремся за него, за всех остальных. То есть мы продолжаем эту волну — просто говорить о тех, о ком не говорили, потому что говорили о нас", – добавил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов рассказал, при каком условии готов пожать руку Путину.

Бывший политузник Кремля также считает, что между Украиной и Россией идет вялотекущий военный конфликт, где глава РФ — "дракон", который заслуживает только смерти.

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