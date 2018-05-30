Пули в легких и сердце: всплыли новые детали убийства Бабченко

Убийца выпустил в российского журналиста Аркадия Бабченко три пули, которые могли попасть в легкие и сердце.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, по предварительным оценкам судмедэкспертизы, все три пули остались в теле, передает ТСН.

"Входящих отверстий – три. Выходящих не видно. То есть ранения слепые – пули в теле. Кровотечение изо рта – характерный признак ранения лёгких. Ну и сердце, скорее всего. Вскроют – всё установят, но в целом в первичной оценке – картина простая достаточно", – отметил он.

Отмечается, что на данный момент ожидается решение суда на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, Бабченко был застрелен неизвестным вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".

Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко. Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления, а также фоторобот возможного убийцы.