Российский пропагандист Алексей Ситников заявил, что в обозримом будущем в западной Украине якобы повторится сценарий террористических "Л/ДНР".

Он добавил, что в условиях нарастающего недовольства происходящим в стране население западной Украины якобы может потребовать отделения и самостоятельности по аналогии с развалом СССР, сообщает пророссийское СМИ.

"Такое ощущение, что не видно в зоне той территории, которая сейчас является Украиной, я не исключаю шансов, что западной Украине через какое-то время надоест. Это может привести к формированию в западной Украине фактически такого же процесса, как произошел на востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился в Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить", — сказал Ситников.

Западная Украина "Хроника.инфо"

"Соответственно, может появиться желание, как развал СССР тоже решал проблемы, которые накопились. В том формате, в котором существовал СССР, многие игроки уже не видели решения, им проще было разделить, чем решать и договариваться дальше", — подытожил кремлевский пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Украины Игорь Марков, бежавший в Россию, выступил с бредовым заявлением о том, что мир должен признать террористические "Л/ДНР", а в Украине помимо них также должны появиться "ОНР", "ХНР" и еще одна "ДНР" на территории Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что Украина должна превратиться в УНР, в которую войдут только южные и восточные области.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся