Прокуратура нагрянула с обысками к "Укроборонсервису": подробности дела

В государственном предприятии "Укроборонсервис" провели обыски по делу присвоении имущества в крупных размерах.

Следственные действия проходили по материалам, предоставленными госконцерном "Укроборонпром", сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Следствие подозревает служебных лиц "Укроборонсервиса" в нанесении государству значительных убытков при осуществлении организационно-распорядительных и административно-хозяйственных фунцкий.

"Указанные должностные лица могут быть причастны к присвоению, растрате и завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением", – уточнили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 367 (служебная халатность), части 4 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

"Укроборонсервис" является дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора нагрянули с обысками в Одесский морской торговый порт и Администрацию морских портов по делу о масштабных злоупотреблениях.

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