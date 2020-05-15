Сержанту Дмитрию Кузьменко с позывным "Кузя" было 29 лет. Родился и жил он в селе Райки Бердичевского района Житомирской области.

"Бояться надо не смерти, а пустой жизни" – это последняя запись на странице спецназовца. Через две недели, 13 мая, после ее размещения, проиллюстрированной фото с работой бойцов ССО, Дмитрий погиб.

Официально – не в бою, а во время учений. При трагических обстоятельствах – утонул во время десантирования в воду в ходе плановых учений в Донецкой области.

Дмитрий Кузьменко Facebook Кузьменко

В течение последних нескольких Кузьменко служил по контракту в составе одного из подразделений Сил специальных операций.

"Этот парень просто делал свою работу и стал героем еще до того, как это стало модным. О нем не снимали кино и не писали книги, ему просто повезло быть украинцем не в самый удобный для этого момент. Настоящим, бескомпромиссным, примером для многих! Дима Кузьменко, наш знакомый, друг и казак, в котором текла кровь славных предков! Я горд, что знал его!" – написал, узнав о трагедии, товарищ Дмитрия Андрей Нестеренко.

Дмитрий Кузьменко Facebook Кузьменко

Принципиальность и обостренное чувство справедливости – эти черты знакомые Дмитрия называют ключевыми в его характере. И именно они привели его в армию.

"Человек-гранит! Ответственный, принципиальный и бескомпромиссный, что касалось совести и закрывания глаз... После ВУЗа пошел работать в колонию, то ли конвоиром, то ли надзирателем, но там точно надо быть слепым, а он так не смог. Бросил то дело и начал свой путь в спецназовцы, тернистый, тяжелый и исключтельно своими силами!" - рассказал OBOZREVATEL Андрей Нестеренко.

Дмитрий Кузьменко Facebook Кузьменко

Эта принципиальность сопровождала Дмитрия во всем. За все годы обучения в ВУЗе он ни разу не заплатил ни за один экзамен. Учился сам, без помощи родителей. Нестеренко вспоминает, что однажды Дмитрий обмолвился в разговоре о том, что ему предложили шикарную должность в Генштабе – за взятку. Он отказался.

Все, кто хотя бы ненадолго пересекались с Дмитрием, отмечали также его чрезвычайную скромность.

Последняя запись на странице Дмитрия Кузьменко в Facebook

"Димка, ты трагически погиб, скромно, потому что ты и был скромный и образованный юрист, тихий, но очень хороший волк ССО... Когда Александра Каладжиева у "Медведей" наварила солянки и ты пришел есть, я знала, что тебя контузило. Вы только пришли. И я спросила: "Тебя тошнит? Голова кружится?". А ты скромно ответил: "Немножко". Дима, мы будем помнить тебя, и Супригана, и всех. Мы не попрощались. Мы все встретимся. Держите небо там, вы лучшие волки ССО, те, с кем не нужно много говорить, но за этим "немножко" стоит сталь, благородство и жизнь", – вспоминает Адриана Сусак, бывшая разведчица батальона "Айдар".

Дмитрий Кузьменко Facebook Кузьменко

За годы службы Дмитрий не раз выполнял опасные задания, рисковал жизнью. Но судьба распорядилась так, что погиб он на учениях, осуществляя десантирования в воду. В тот же день, 13 мая 2020 года, при таких же обстоятельствах погиб еще один спецназовец – майор Андрей Суприган.

И пусть оба погибли не на поле боя, побратимы воинов убеждены: эти смерти – не напрасны. Они помогут сберечь другие жизни.

"Это была его работа, которую он обожал, риски оправданы, его гибель не напрасна! Когда наступит время и будет настоящая операция, то благодаря его смерти не произойдет ошибок, которые приведут к провалу! А в тот момент на кону может стоять гораздо больше жизней. Не важно, чей это просчет, важно, чтобы он был вписан в книги!" – говорит Андрей Нестеренко.

Дмитрий Кузьменко Facebook Кузьменко

"Доспехи воина всегда тяжелее, чем ошейник раба", "Только огонь в наших сердцах заставляет нас двигаться", – так писал Кузьменко на своей странице в Facebook. Так он жил. Так и погиб. Как воин. Постоянно приближая будущую победу Украины в войне каждой секундой своего короткого, но исполненного мужества и доблести жизни.

Волонтеры и побратимы Дмитрия просят всех, кто имеет желание и возможность, поддержать его семью. Сделать это можно по реквизитам:

4731 2191 1084 9985 Кузьменко Павел Анатольевич.

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