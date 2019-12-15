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15 декабря • обновлено в 16:44
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Прикрыл собой побратима: в Нацгвардии рассказали детали гибели 21-летнего воина

1.8т
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Украинский военнослужащий Сергей Михальчук героически погиб 14 декабря на Донбассе, спасая своего товарища.

Подробности рассказали в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, уточнив, что он прикрыл военного собственным телом от осколков.

Сергей Михальчук

Сергей Михальчук

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"Вчера в результате артиллерийского обстрела наших позиций российская мина унесла жизнь нашего воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардеец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима. Несмотря на юный возраст, Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что Михальчук продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за товарища.

"Наша Бригада всегда будет помнить его героический поступок, а террористы получат жесткое возмездие за пролитую кровь нашего воина. За проявленный героизм Сергея Михальчука представят к высокой государственной награде. Вся Бригада выражает свои искренние соболезнования родителям, друзьям и близким нашего побратима", – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 6 по 12 декабря в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 67 обстрелов украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибли 5 военнослужащих, ранения получили 4 бойца.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса

Новости расследований

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