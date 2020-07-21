Появилось первое видео с захватчиком автобуса в Луцке
Предполагаемый захватчик автобуса в Луцке. Коллаж
Появилось видео с предполагаемым террористом в Луцке, который захватил автобус с людьми.
Его опубликовал сам мужчина на странице в YouTube за три часа до захвата автобуса. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.
"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" – заявил он.
Предполагаемый террорист из Луцка Скриншот
Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители.
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