Появилось первое видео с захватчиком автобуса в Луцке

Появилось видео с предполагаемым террористом в Луцке, который захватил автобус с людьми.

Его опубликовал сам мужчина на странице в YouTube за три часа до захвата автобуса. На записи мужчина сидит на фоне стены с автоматом в руках.

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду!" – заявил он.

Предполагаемый террорист из Луцка Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Луцка 21 июля неизвестный взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожает взорвать его. Очевидцы рассказали о выстрелах на месте происшествия, саму площадь оцепили правоохранители.