Под Черниговом повесился 5-летний ребенок: новые подробности трагедии

Гибель 5-летнего ребенка в Черниговской области, которого обнаружили повешенным во дворе жилого дома, могла быть несчастным случаем.

Такую версию OBOZREVATEL высказали жители с. Малая Девица, где произошла трагедия. По их словам, мальчик якобы повесился на одной из двух петель, которые отец оставил после того, как разделывал козу. Подняться он мог с помощью скамейки, которая была рядом.

Глава объединенной территориальной общины с. Малая Девица Елена Журавель рассказала журналистам OBOZREVATEL, что семья мальчика в течение года была на контроле социальных служб.

"Не скажу, что семья асоциальная или совсем уж благополучная. Отец их употребляет алкоголь, а мать нет. Были вопросы по санитарному состояния их дома", – рассказала Журавель.

Она отметила, что у родителей остались трое сыновей 2 – 8 лет.

Место трагедии UA:Чернигов

Глава ОТГ утверждает, что оба родителя любили своих детей. "Насилия в семье однозначно не было", – отметила она.

Обстоятельства трагедии на данный момент неизвестны. В полиции OBOZREVATEL сообщили, что тело ребенка обнаружила во дворе его мать.

"Она сразу вызвала медиков и полицию. Женщина объяснила полицейским, что сын вышел во двор, а через некоторое время его нашли повешенным", – отметили в пресс-службе ГУНП в Черниговской области.

Уголовное производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция расследует обстоятельства трагедии zn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировоградской области в селе Камбурлиевка Онуфриевского района 10-летний мальчик совершил самоубийство.

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