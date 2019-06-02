"Построили зону": в сети показали, как выглядит единственный курорт в "ДНР"

Террористы "ДНР" превратили курортный городок Седово на берегу Азовского моря в зону особого режима. Люди, которые хотят там отдохнуть, должны получить специальный пропуск и пройти проверку на КПП.

Как пишет "Восточный вариант", пропуска в Седово выдаются только жителям Новоазовского района, к которому относится поселок. Остальным людям для того, чтобы попасть на "главный курорт "ДНР", придется отстоять очередь на пункте пропуска и оформить миграционную карту. В 2018 году такие карты вынуждены были оформить 60 тысяч человек, которые посещали Седово (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О том, чем вызвана необходимость такой системы и для чего въезд на курорт должен быть так усложнен, террористы не говорят. Однако представители незаконных формирований "ДНР" пообещали в этом году увеличить численность персонала на пунктах пропуска, чтобы сократить очереди. А назначенный оккупантами так называемый "глава администрации Новоазовского района" Олег Моргун пообещал, что желающим отдохнуть в Седово будет "более комфортно стоять в очередях".

Напомним, что в прошлый курортный сезон на блокпостах на въезде в Седово выстраивались длинные очереди из машин, в которых тысячи людей часами вынуждены были ждать на жаре, пока их допустят к морю.

Седово "Восточный вариант"

На бессмысленные "меры безопасности" террористов отреагировал на своей странице в Facebook и украинский журналист Денис Казанский. Его возмутило ограничение свободы передвижения украинских граждан на временно оккупированных территориях.

"В главный курорт "ДНР" — поселок Седово — можно попасть только по пропуску или миграционной карте, отстояв очередь на КПП. Как при пересечении границы. Никакого смысла в этом нет. Само ОРДЛО по своей сути — лагерь за колючей проволокой, а Седово получается — еще один лагерь внутри другого. Для чего нужны пропуска на курорт — никто не может понять. Толку от такого ограничения свободы примерно столько же, сколько от комендантского часа. Похоже, цель всех этих ограничений — просто максимально запугать и подавить местных, приучив их к жизни в резервации и тотальному контролю", — пишет он.

Седово "Восточный вариант"

"В чем Россия действительно достигла совершенства, так это в построении лагерно-пропускной системы. Этого у них не отнять. Умудрились построить зону даже на курорте! Это действительно надо уметь. Единственное, чего я никогда не смогу понять — так это людей, которые считают это нормальным, и мечтают превратить в такой же концлагерь другие регионы Украины. Нужно иметь психические отклонения, чтобы любить эту лагерную дичь", — добавил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео того, как так называемая полиция "ДНР" жестоко избивает граждан оккупированного Седово (Донецкая область). Поводом для этого стало то, что молодые люди якобы слишком громко включили музыку.

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