Помощника Зеленского обвинили в связях с олигархом Путина: он отреагировал. Видео

Помощник президента Украины Андрей Ермак связан с одиозным российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Как заявили журналисты "Прямого", Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет общий бизнес с компанией "Сарыч".

Эта компания раньше была украинской, однако она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу главы РФ Владимира Путина и строителю Крымского моста.

Андрей Ермак 24 канал

Утверждается, что люди Ротенберга вошли в направления к украинскому бизнесу Ермака и стали его партнерами. Сам Ермак на интервью "Прямому" не согласился, а когда его спросили о компании, то он ответил, что "хотел бы закрыть компанию, но не может".

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО" Сарыч ", как у меня и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак согласился помочь расследовать "вмешательство Украины" в американские выборы, которое разведка США признала спецоперацией России против Украины.

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