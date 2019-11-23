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23 ноября • обновлено в 21:48
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Помощника Зеленского обвинили в связях с олигархом Путина: он отреагировал. Видео

3.3т
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Помощник президента Украины Андрей Ермак связан с одиозным российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Как заявили журналисты "Прямого", Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет общий бизнес с компанией "Сарыч".

Эта компания раньше была украинской, однако она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - другу главы РФ Владимира Путина и строителю Крымского моста.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

24 канал

Утверждается, что люди Ротенберга вошли в направления к украинскому бизнесу Ермака и стали его партнерами. Сам Ермак на интервью "Прямому" не согласился, а когда его спросили о компании, то он ответил, что "хотел бы закрыть компанию, но не может".

"Еще задолго до начала войны, я не имел никаких отношений с ООО" Сарыч ", как у меня и сейчас, и не несу никакой ответственности за деятельность этого юридического лица или его бенефициаров. Более того, у меня нет связи с ними, и поэтому я все это время не мог закрыть ООО "Интерпромфинанс-безопасность", - сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак согласился помочь расследовать "вмешательство Украины" в американские выборы, которое разведка США признала спецоперацией России против Украины.

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Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Какое то дежавю.переводчик гройсмана
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да все они и из старых и из новых если бизнесом занимались серьезным повязаны между собою и олигархами
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