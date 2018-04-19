Полиграфологи сделали заявление по Савченко

Факт голодовки народного депутата Украины Надежды Савченко никоим образом не отразился на результатах ее проверки на полиграфе.

До проверки "она 4 суток употребляла пищу", - сказал "Обозревателю" исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь.

Он пояснил, что подобная экспертиза проводится "исключительно на основании добровольного согласия объекта исследования". При этом, если такого согласия нет, тестируемый может достаточно просто свести результаты на нет: "смех, разговоры во время процедуры, умышленные чрезмерные вдохи, кашель и другие движения, искажают результаты и является признаком противодействия", - рассказал полиграфолог. И добавил, что в таком случае тестирование прекращается.

По словам Ведмидя, успех этого теста зависит от трех факторов: качества полиграфа, "надлежащего физическое и психическое состояние обследуемого" и уровня профессионализма специалиста, проводящего тест.

Полиграф, который использовался в тесте с Савченко, соответствует "американским стандартах ASTM" и "работает в Украине уже более года". "Полиграф обмануть нельзя, как нельзя обмануть любой технический прибор, ведь обман возможен только в человеческом общении", - подчеркнул специалист.

Ведмидь также заверил, что не сомневается в высоком профессионализме специалистов Киевского института судебных экспертиз, работающих на полиграфе.

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Что касается состояния самой Савченко, то он напомнил о том, что попытка провести экспертизу осуществлялась дважды. "Первый раз эксперты так и не приступили к исследованию из-за несоответствия состояния госпожи Надежды соответствующим требованиям", - сказал он.

В то же время "вторая попытка была осуществлена ​​через 4 суток после того, как Надежда прекратила голодовку, то есть она 4 суток употребляла пищу", - подчеркнул эксперт. "Таким образом, согласно заключению экспертов, подэкспертная на момент проведения экспертизы находилась в надлежащем состоянии, который, как вы знаете, объективно оценивается прибором", - сказал Ведмидь.

В этом контексте он заметил: "Сейчас можно услышать много спекуляций на тему голодания и полиграфа, однако, по моему мнению, это не более чем спекуляции заинтересованных сторон. Тестирование не проводилось в период голодания. Давайте дождемся выводов экспертов".

Как писал "Обозреватель", 17 апреля Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов, прошла допрос на полиграфе.