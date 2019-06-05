Погибла семья: всплыли подробности ДТП с полицейским на Прикарпатье

Автомобилем Mazda, который протаранил авто с супругами в Ивано-Франковской области, управлял работник Коломыйского отдела полиции 29-летний Сергей А.

В результате столкновения муж с женой погибли на месте происшествия, а правоохранитель был госпитализирован. OBOZREVATEL узнал подробности.

Выехал на встречку

Трагедия произошла днем 3 июня в с. Лесной Хлебычин. По данным СМИ, водитель Mazda 6 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia.

ДТП с полицейским ПРАВДА.if.ua

От удара Daewoo превратилась в груду железа. Находившиеся в авто супруги 31-летний Александр Сморжанюк и 38-летняя Мария Барабаш – жители села – погибли на месте происшествия.

ДТП с полицейским ПРАВДА.if.ua

Местные жители отзываются о погибших, как о благополучной семье. "Они постоянно проживают в Ивано-Франковске. Знаю, что у Марии есть ребенок от первого брака", – рассказала нам одна из жительниц села.

Полицейский в ДТП получил серьезные травмы и был госпитализирован в Коломыйскую ЦРБ в отделение травматологии.

В декларации за 2018 год Сергей А. указал два автомобиля: ВАЗ 2004 г. в. и Hyundai Santa Fe 2016 г. в., которые принадлежат его отцу. О том, кто владелец Mazda 6, которой управлял полицейский, узнать не удалось.

ДТП с полицейским ПРАВДА.if.ua

ДТП с полицейским ПРАВДА.if.ua

ДТП с полицейским произошло в с. Лесной Хлебычин Google. Maps

На сегодняшний день расследованием ДТП занимается Государственное бюро расследований. Получить информацию о деталях происшествии в пресс-службе ведомства 5 июня нашим журналистам так и не удалось.

ДТП одно за другим

Отдельного внимания заслуживает место, где произошла авария. Как рассказал OBOZREVATEL глава Леснохлебычинского сельсовета Богдан Харук, на двухкилометровом участке трассы на территории села, произошло уже столько аварий, "что в голове не укладывается"!

"Несчастные случаи происходят один за другим, при том, что дорога прямая, горизонтальная и отремонтированная", – рассказал он.

Стрелкой указано место ДТП 3 июня. Видно, что участок дороги - ровный Google. Maps

Так, с начала года на "адском" участке произошло пять аварий, в которых погибли четыре человека. При чем одно смертельное ДТП в марте произошло на том же месте, где и ДТП 3 июня.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Хмельницкой области легковой автомобиль Chevrolet Aveo лоб в лоб столкнулся с фурой. Погиб водитель легковушки и двое его пассажиров: 25-летняя мать с 3-летней дочкой.

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