Самоубийство подозреваемого в совершении теракта в Керчи: что известно о стрелке

Подозреваемого в нападении на Керченский политехнический колледж нашли мертвым. По данным оккупационных властей, он наложил на себя руки.

Позже в сети показали снимок застрелившегося студента. Имя стрелка - Владислав Росляков, он 2002 года рождения.

Фото подозреваемого

Мертвый стрелок в Керчи

"Убийца был зачислен в политехнический в 2015. 8 сентября он получил разрешение на ружьё 12 калибра, а несколько дней назад он приобрёл к нему 150 патронов", — рассказали детали в соцсети.

По данным экстренных служб Керчи, парень прошел психиатрическую экспертизу, которая не обнаружила у него отклонений.

"Он достиг совершеннолетия, прошёл все медкомиссии и необходимые процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал все необходимые документы и получил разрешение на ружьё. Всё было легально и официально", — сообщили в полиции.

По данным 360tv, Росляков учился по специальности "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий". Одногруппники охарактеризовали парня, как очень замкнутого. Он практически ни с кем не дружил и давно удалился из соцсетей, потому что не любил общаться.

Он также увлекался химией и маньяками. Один из студентов колледжа также рассказал, что на первом курсе подросток всегда ходил с ножом.

Одногруппник парня вспомнил его слова о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться". Однако, он не придал таким заявлениям особого значения, списав все на эмоциональность.

Также стало известно, что молодой человек "ненавидел техникум из-за злых преподов". Он намекал, что отомстит им.

По словам источника в Минобразования, парень учился на тройки, но не был агрессивным. С одноклассниками поддерживал хорошие отношения. Однако семью подозреваемого назвать благополучной нельзя.

Версию наличия второго подозреваемого оккупационные власти Крыма отвергают, однако некоторые свидетели заявили о том, что он был.

Фото второго вероятного подозреваемого

Согласно с данными "Говорит Москва", снимок одного из подозреваемых совпадает с парнем, которого описали очевидцы нападения.

"Взрывов было штук пять. Секунда прошла — стрельнули, секунд семь прошло — опять. В групповой беседе пишут, что тех, кто был на лестнице и в столовой, — расстреляли. Девочке две ноги взрывом сломало. Когда бежали, видели девочку без сознания, всю в крови лежавшую. Она лежала во внутреннем дворе техникума. Лежала на спине и еле-еле дышала", — поделилась жуткими деталями студентка колледжа Альбина.

Кроме того, свидетели утверждают, что взрыв нападающий устроил только после того, как у него закончились патроны. Сначала он расстреливал детей из огнестрельного оружия, и только потом детонировал взрывчатку.

Как стало известно позднее, нападающий скопировал теракт в школе "Колумбайн", который произошел в 1999 году в США. Тогда два ученика расстреляли других школьников и учителей из стрелкового оружия, а затем применили самодельное взрывное устройство.

Также соседи Рослякова рассказали, что в детстве он издевался над животными.

Признаки, напоминающие адскую бойню в американской школе:

одежда стрелка;

бомба в столовой;

самоубийство в библиотеке.

Сравнение снимков двух стрелков

Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Рейх позже записал видеообращение, в котором рассказал, что средства массовой информации перепутали с ним террориста, опубликовав его фотографию.

"СМИ перепутали меня с террористом. Выложили мое фото, мою ссылку на страницу, и хотя я к этому не имею никакого отношения", - заявил он.

Как сообщает "Медуза", с журналистами связалась женщина, которая рассказала, что неточной информацией они довели Владислава Рейха до срыва.

"Вы довели человека до срыва. У вас неточная информация", — сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, вследствие теракта в колледже погибли 18 человек, еще около 50 пострадали.