Под Одессой изнасиловали беременную: опубликованы фото и видео

В Южном Одесской области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней беременной.

Девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона. Встретив знакомых молодых людей, они отправились в кафе. Около половины второго ночи потерпевшая собралась домой и один из парней (они были мало знакомы) вызвался ее провести, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Одесщины.

"По дороге парень оттащил девушку на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал ее", – отметили в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемого

Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Южного, который проживал в городе временно.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование женщины, которая пребывает в состоянии беременности). Санкция – до 10 лет лишения свободы.

Преступление произошло на ул. Приморской Google. Maps

Преступник затащил девушку на пустырь Google. Maps

На сегодняшний день злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Он напал на нее в то время, когда она шла к метро. Пострадавшая была госпитализирована, личность нападавшего устанавливается.

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