ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Под Одессой изнасиловали беременную: опубликованы фото и видео

6.8тЧитать материал на украинском

В Южном Одесской области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней беременной.

Девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона. Встретив знакомых молодых людей, они отправились в кафе. Около половины второго ночи потерпевшая собралась домой и один из парней (они были мало знакомы) вызвался ее провести, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Одесщины.

"По дороге парень оттащил девушку на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал ее", – отметили в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемого

Полиция задержала подозреваемого

Новости
"Малыши потеряли отца": подробности загадочной гибели людей на Закарпатье

Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Южного, который проживал в городе временно.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование женщины, которая пребывает в состоянии беременности). Санкция – до 10 лет лишения свободы.

Преступление произошло на ул. Приморской

Преступление произошло на ул. Приморской

Google. Maps

Преступник затащил девушку на пустырь

Преступник затащил девушку на пустырь

Google. Maps

На сегодняшний день злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Он напал на нее в то время, когда она шла к метро. Пострадавшая была госпитализирована, личность нападавшего устанавливается.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалНациональная полиция Украиныизнасилование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
35
2
Смешно
1
Интересно
22
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel