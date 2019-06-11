Под Одессой изнасиловали беременную: опубликованы фото и видео

В Южном Одесской области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней беременной.
Девушка приехала в гости к подруге из соседнего региона. Встретив знакомых молодых людей, они отправились в кафе. Около половины второго ночи потерпевшая собралась домой и один из парней (они были мало знакомы) вызвался ее провести, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Одесщины.
"По дороге парень оттащил девушку на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал ее", – отметили в ведомстве.
Полиция задержала подозреваемого
Полицейские установили местонахождение злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Южного, который проживал в городе временно.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование женщины, которая пребывает в состоянии беременности). Санкция – до 10 лет лишения свободы.
Преступление произошло на ул. Приморской
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Преступник затащил девушку на пустырь
Google. Maps
На сегодняшний день злоумышленник находится под стражей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку. Он напал на нее в то время, когда она шла к метро. Пострадавшая была госпитализирована, личность нападавшего устанавливается.
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