Под контролем: ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Украинские бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, одного оккупанта за прошедшие сутки, 26 октября, уничтожено и еще 7 — получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В ходе боев были ранены двое украинских защитников. В целом, российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки, 26 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск... Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", — сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационные войска усилили обстрелы в районе Авдеевки и на мариупольском направлении.