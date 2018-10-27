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Под контролем: ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

7.3тЧитать материал на украинском

Ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Украинские бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

По данным разведки, одного оккупанта за прошедшие сутки, 26 октября, уничтожено и еще 7 — получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

В ходе боев были ранены двое украинских защитников. В целом, российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"За прошедшие сутки, 26 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты, без применения вооружения, запрещенного минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям наших войск... Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово", — сказано в заявлении.

Под контролем: ВСУ отчитались о новом успехе на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационные войска усилили обстрелы в районе Авдеевки и на мариупольском направлении.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Чуть попозже укро фашисты напишут , что каратели получили на орехи и парочка отправилась к Бандере . Что же вам неймется после 7 котлов и кучи трупов ?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Значит через несколько дней услышим жалобное повизгивание неких волонтеров о плмощи поломавшимся киборгам
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