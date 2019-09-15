Под Киевом случилось ДТП с грузовиком: есть погибшие

В Киевской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 4 человека.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что возле пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 сентября, в Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП. На проспекте Победы, 45 маршрутный автобус №465 сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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