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Под Киевом пропала 12-летняя девочка: полиция объявила розыск

1.7т Читать материал на украинском

В селе Белогородка, Киево-Святошинского района Киевской области исчезла 12-летняя девочка, Серик Анастасия.

Об этом сообщается на Facebook-странице Киев Оперативный. Уточняется, что ребенок 19 июля около 12:00 покинул место жительства по ул. Владимирской, 58 в с. Белогородка, и до сих пор домой не вернулся.

Девочке на вид около 14 лет рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые, длиной до плеч. Имеет особые приметы – на предплечьях обеих рук (от запястья до локтя) шрамы от порезов.

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Серик Анастасия

Серик Анастасия

Facebook Киев Оперативный

Сообщается, что ребенок был одет в черные брюки, черные кроссовки и светло-розовую кофту.

Активисты выразили просьбу ко всем, кто владеет информацией о местонахождении девочки, сообщать на специальную линию полиции по номеру 102.

Указывается также, что Анастасия может находиться вместе с мальчиком, который, по информации Facebook-сообщества Киев Оперативный, также объявлен в розыск. Савича Владислава последний раз видели 18 июля со сверстниками на остановке общественного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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