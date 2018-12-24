Под Днепром почти до смерти избили человека Ляшко: депутат в коме

Неизвестные 22 декабря избили почти до смерти депутата Радикальной партии Украины Анатолия Костенко.

Как рассказал на своей странице Facebook народный депутат-радикал Сергей Рыбалка, мужчину нашли дома в луже крови, лежащим на полу.

"Почти до смерти избит депутат Павлоградского районного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Анатолий Костенко! Сегодня вечером его нашли дома на полу в крови. Врачи констатировали многочисленные переломы всех конечностей и черепно-мозговую травму. Сначала его отвезли в 4-ю Павлоградскою больницу", – написал он.

По словам Рыбалко, с учетом тяжести травм Костенко все же отправили в клиническую больницу имени Мечникова Днепропетровской областни.

"Сам Анатолий Костенко – из села Троицкое. По характеру – борец за правду. Всегда отстаивает права людей и борется с несправедливостью и коррупцией. Радикальная партия Олега Ляшко требует от правоохранительных органов тщательного расследования этого зверского преступления", – резюмировал он.

В свою очередь, однопартийцы пострадавшего рассказали 24 декабря "Радио Свобода", что нардеп находится в реанимации больницы в бессознательном состоянии.

Полиция возбудила уголовные производства из-за покушения на местного жителя по статьям 15 (покушение на преступление), 115 (умышленное убийство) и 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает нападаших.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепропетровской области неизвестные напали на квартиру 58-летнего фермера. Злоумышленники ограбили семью мужчины, а его убили. Погибшим оказался Александр Грушка – депутат Криничанского районного совета VІІ созыва.