Полиция ''прячет'' данные о ДТП: что происходит

Многих смертей на дорогах Украины можно было избежать, если бы в государстве эффективно работала система противоаварийных мер. Частично проанализировать эффективность этих мер как раз и позволяет статистика. Однако получить актуальные данные по ситуации на дорогах страны оказалось непростой задачей. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Интересный момент: Департамент патрульной полиции на своем сайте приводит последнюю статистику за девять месяцев этого года (сегодня, напомним, декабрь). Наши журналисты направили информационный запрос и запросили статистику ДТП в Украине, а также в Киеве и области за 11 месяцев 2018 года и отдельно за октябрь и ноябрь.

Вопросы были простые: количество ДТП и количество погибших-пострадавших.

Департамент патрульной полиции дает последние данные по ДТП в Украине за 9 месяцев. Октября и ноября "не существует"

Статистику мы в итоге так и не получили. Вместо этого в Департаменте сослались на большой объем информации для поиска данных, добавив, что о результатах проинформируют в установленный законом срок.

В Законе Украины "О доступе к публичной информации" сказано, что распорядитель информации должен дать ответ на запрос не позже пяти рабочих дней. В случае, если запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных — через 20 рабочих дней с обоснованием продления.

Ответ Департамента патрульной полиции

"Нежелание" полиции предоставить актуальную статистику выглядит странным, учитывая, что ранее правоохранители ежедневно публиковали данные по ДТП и давали информацию по аварийности за предыдущий месяц.

Почему полиция сейчас "шифрует" данные? Свое мнение OBOZREVATEL выразил столичный адвокат Владимир Караваев. По его словам, сегодня в Украине официально нет механизма учета дорожно-транспортных происшествий, так как Кабмин убрал соответствующее постановление, действовавшее ранее.

"Постановление убрали, а новое не появилась, оно только разрабатывается, согласовывается", — отметил адвокат.

По словам Караваева, сегодня в Украине разрабатывается новый порядок учета аварий с учетом европейских стандартов. Однако когда новое постановление вступит в силу, адвокату не известно.

"По срокам сказать сложно. Однако еще полгода назад я слышал, что постановление уже на выходе. Но прошло время, а мы пока не видим этого документа. Непонятно, где он тормозится. Думаю, что нет заинтересованности в его скорейшем принятии, потому что мы можем увидеть несколько иную картину по ДТП, чем ту, которую сейчас нам преподносят", — рассказал адвокат.

Как мы видим, полиция все же ведет статистику ДТП, но почему-то ей требуется почти месяц, чтобы предоставить актуальные данные. Почему так? Почему приходится буквально выгрызать информацию? Может, есть "неудобная" причина?

А пока почитайте, что происходит на дорогах Украины. Нужно спасать жизни.

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