''Первый гиперлуп!'' На Днепропетровщине случилось ЧП с авто полиции

На трассе возле Павлограда Днепропетровской области с полицейским автомобилем произошло чрезвычайное происшествие.

Фотографии авто на отбойнике обнародовали на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся - нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не было", - говорится в сообщении.

Пользователи неоднозначно отреагировали на снимки, пошутив, что это "стационарный пост".

"Это первый монорельсовый гиперлуп, на магнитной подушке", "Ехали колядовать, спешили, хотели взлететь", "Повыше забрались, чтобы видеть, кому еще помочь!", "Красят отбойник", "Помогают так", - прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье разгорелся скандал из-за попадания в ДТП полицейского авто Mitsubishi.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал