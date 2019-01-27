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''Первый гиперлуп!'' На Днепропетровщине случилось ЧП с авто полиции

1.8тЧитать материал на украинском

На трассе возле Павлограда Днепропетровской области с полицейским автомобилем произошло чрезвычайное происшествие.

Фотографии авто на отбойнике обнародовали на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.

"Вначале подумал, что это надувной муляж. Присмотрелся - нет, реальный Mitsubishi патрульных. Внутри никого не было", - говорится в сообщении.

''Первый гиперлуп!'' На Днепропетровщине случилось ЧП с авто полиции
''Первый гиперлуп!'' На Днепропетровщине случилось ЧП с авто полиции

Пользователи неоднозначно отреагировали на снимки, пошутив, что это "стационарный пост".

"Это первый монорельсовый гиперлуп, на магнитной подушке", "Ехали колядовать, спешили, хотели взлететь", "Повыше забрались, чтобы видеть, кому еще помочь!", "Красят отбойник", "Помогают так", - прокомментировали они.

''Первый гиперлуп!'' На Днепропетровщине случилось ЧП с авто полиции
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье разгорелся скандал из-за попадания в ДТП полицейского авто Mitsubishi.

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Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Посадили гибонов за рули приусов и т.п.А они ведь как мост чугунный стоят.И сельских "копов" понесло...Им нужно было с Zazов начинать.
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