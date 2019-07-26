Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Перемирие сорвано: "Л/ДНР" нагло напали на ВСУ

7.9т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" один раз обстреляли украинских воинов в зоне проведения ООС на Донбассе, чем сорвали перемирие.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрела один украинский воин был ранен.

Новости
Земляк Януковича: в сети узнали террориста "ЛНР" с Донбасса

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Причепиловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", – добавили в ОС.

Перемирие сорвано: "Л/ДНР" нагло напали на ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе и сорвали перемирие.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
27
15
Смешно
2
Интересно
13
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
СКАЛЕНВСТАВАТЕЛИ КАК ОБЫЧНО НЕ ДРЕМЛЯТ! =)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Героев украины в результате наглого нападения террористов не прибавилось?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
З ЛДНР стріляють дикуни, бо їм треба показати путіну, що вони потрібні і їм треба за це платити, бо якщо припинять стріляти, то навіщо вони потрібні. На мій погляд повернення ОРДЛО до України більше за всього не хочуть самі лугандони, а путін то вже в другу чергу. Занадто багато на окупованих територіях тих, кого чекає покарання і дуже багато скалічених сепарів, з якими не зрозуміло, що буде при Україні. От вони цього дуже бояться, тому і стріляють, бо мир їм не потрібен з цих причин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
hunt andres
hunt andres
Степанкова Людмила, надо, лексикона хватило нахрюкать столько текста на муове)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel