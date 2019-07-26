Перемирие сорвано: "Л/ДНР" нагло напали на ВСУ

Террористы "Л/ДНР" один раз обстреляли украинских воинов в зоне проведения ООС на Донбассе, чем сорвали перемирие.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. В результате обстрела один украинский воин был ранен.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил:

неподалеку Причепиловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Л/ДНР" подло ударили по ВСУ на Донбассе и сорвали перемирие.

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