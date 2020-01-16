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16 января • обновлено в 21:52
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"Отжал" дом, авто и украл деньги: террорист "ДНР" пожаловался на беспредел "ихтамнета". Видео

1.6т
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Террорист незаконных вооруженных формирований "ДНР" рассказал об оккупанте, который приехал служить на Донбасс.

По его словам, наемник незаконно занял чужой особняк в элитном районе Донецка и украл автомобиль Nissan у одного из жителей. Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале "Анатолий Штирлиц" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Террорист отметил, что дом оккупанту якобы подарил главарь "ДНР", а прокуратура и суды в Донецке "работают на него".

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"Я не пойму, как можно подарить на свадьбу чужое имущество один другому. Это чужое имущество. Люди жаловались, но где-то на кого-то оказывалось давление, толку никакого нет. Прокуратура, суды Донецка работают на этого человека. Почему? Непонятно".

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Telegram-канал "Анатолий Штирлиц"

Скриншот из видео

Террорист рассказал, что лично пострадал от командира танкового батальона "ДНР".

"Я попал к нему служить. И все было по началу ничего, но потом деньги, видимо, затмили ему глаза. Он стал требовать штрафовать военнослужащих в его пользу. Завладел лично моим денежным довольствием в сумме 145 тысяч рублей", - добавил он.

Скриншот

Скриншот

Миротворец

Скриншот

Скриншот

Миротворец

Ранее OBOZREVATEL писал, что контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшую военную Национальной гвардии, которую завербовали спецслужбы "ДНР".

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Донбасс Донецкая область ДНР террористы "ДНР"
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тюююю, а шо жалко денег!? За тебя кровь проливают расейские братья, а ты жмотишься и в итернеты всякие плачишься. Деды не одобряют пхаххахахаз
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Чтоб ты здох, сепар галимый!!
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