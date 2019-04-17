Отбили 20 км: названы впечатляющие успехи ОС по зачистке Донбасса от террористов

С начала действия Операции Объединенных сил (30 апреля 2018 года. — Ред.) украинские защитники смогли вернуть под свой контроль 20 квадратных километров оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, им удалось улучшить свое тактическое положение на определенных участках фронта. Об этом рассказал командующий ООС Сергей Наев в интервью ВВС.

В качестве примера он привел ситуацию под Горловкой, где украинские войска восстановили контроль над населенными пунктами Южное (прежнее название Ленинское) и Шумы.

ООС "Слово и Дело"

"Всего за время ООС в некоторых местах удалось улучшить тактическое положение на глубину от двух до пяти километров, а общая площадь территории, которую вернули под контроль украинской власти, — около 20 квадратных километров", — подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля украинские защитники освободили часть оккупированного Донбасса, закрепившись на позициях вблизи Донецка. Ранее на упомянутые позиции, считавшиеся "серыми зонами", регулярно наведывались снайперы и разведчики врага. Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

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