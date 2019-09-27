"Остался гнойник после распада СССР": российский писатель призвал разделить Украину

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко призвал разделить Украину.

Об этом фанат "русского мира" заявил во время визита в оккупированный Донецк, приведя пример с Чехословакией.

"Огромные части России, единого общего российского государства были в свое время от России оторваны, отторгнуты, искусственно прирезаны, названы частью другого государства и так далее. То есть остался такой гнойник, нарыв после распада СССР, который все это держал и цементировал вместе.

В такой ситуации, самое честное и разумное, что должно было сделать государство, в котором это произошло, я сейчас имею в виду Украину, это провести референдум, дать какую-то широчайшую автономию, чтобы возникло взаимопонимание между регионами, либо действительно отпустить, как Чехия и Словакия спокойно и мирно расстались и живут. Но, к сожалению, этого не произошло", - забредил фантаст.

При этом Лукьяненко выразил восхищение оккупированным и опустевшим Донецком, который "даже в военное время продолжает жить культурной жизнью и сохранять свою красоту".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатель-террорист Прилепин пожаловался на то, что все жители Донбасса являются украинцами и сильно отличаются от россиян.

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