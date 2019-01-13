МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Организм разваливается'': украинский политзаключенный попал в больницу в России

274Читать материал на украинском

Украинскому политзаключенному Станиславу Клыху, состояние которого в российской тюрьме резко ухудшилось, сделали необходимые анализы и диагноз рака не подтвердился.

Об этом Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Последняя уверяет, что украинцу провели все необходимые медпроцедуры, в то время как он заявил, что в челябинской больнице ему не поставили никакого диагноза.

Денисова сообщила, что будет обращаться к консулу для проверки этой ситуации.

Новости
После Сенцова: еще два политзаключенных РФ написали мощные письма к украинцам

Станислав Клых

Станислав Клых

Радио Свобода

Она также рассказала о состоянии политзаключенного крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова.

"По словам российского омбудсмена, больной диабетом Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым", — написала Денисова.

Новости
''Не дождутся!'' Сенцов написал мощное письмо украинцам из российской тюрьмы

"Татьяна Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Эдема Бекирова содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", — добавила она.

Бекирова также должны отвезти в больницу для проведения необходимых медицинских исследований.

Эдем Бекиров

Эдем Бекиров

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, мать политзаключенного Станислава Клыха Тамара сообщила, что ее сын жалуется на проблемы с ногами — они покрылись пятнами, а также на боли в сердце и почках.

"По поводу здоровья, все очень плохо — меня везут в Челябинск в больницу — организм разваливается, есть подозрения, что начальная форма, даже на гангрену и рак", — рассказал в письме Клых.

Кроме того, украинец не получает писем от родных, хотя те пишут ему дважды в месяц.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Людмила ДенисоваСтанислав Клых
Место
Россия
Теги
Россияболезнь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Тогда бы бандеры так не стремились в российскую тюрьму, как в санаторий, из бандеровского концлагеря))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги