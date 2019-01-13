''Организм разваливается'': украинский политзаключенный попал в больницу в России

Украинскому политзаключенному Станиславу Клыху, состояние которого в российской тюрьме резко ухудшилось, сделали необходимые анализы и диагноз рака не подтвердился.

Об этом Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Последняя уверяет, что украинцу провели все необходимые медпроцедуры, в то время как он заявил, что в челябинской больнице ему не поставили никакого диагноза.

Денисова сообщила, что будет обращаться к консулу для проверки этой ситуации.

Станислав Клых Радио Свобода

Она также рассказала о состоянии политзаключенного крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова.

"По словам российского омбудсмена, больной диабетом Бекиров имеет экспресс-приборы для измерения уровня сахара в крови непосредственно в камере, а также обеспечен всем необходимым", — написала Денисова.

"Татьяна Москалькова предоставила мне справку о том, что к нему в Симферопольское СИЗО недавно наведывались представители общественной наблюдательной комиссии Крыма. Они сообщили, что Эдема Бекирова содержится в чистой камере, вместе с ним находится еще один задержанный, который "оказывает ему помощь, когда это нужно". Передачи от родных, по их словам, он получает", — добавила она.

Бекирова также должны отвезти в больницу для проведения необходимых медицинских исследований.

Эдем Бекиров Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, мать политзаключенного Станислава Клыха Тамара сообщила, что ее сын жалуется на проблемы с ногами — они покрылись пятнами, а также на боли в сердце и почках.

"По поводу здоровья, все очень плохо — меня везут в Челябинск в больницу — организм разваливается, есть подозрения, что начальная форма, даже на гангрену и рак", — рассказал в письме Клых.

Кроме того, украинец не получает писем от родных, хотя те пишут ему дважды в месяц.

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