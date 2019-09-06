"Они в "заморозке": появились свежие данные об украинских пленных в России

Адвокат политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что восемь украинцев, которые включены в списки на обмен, все еще находятся в московском СИЗО "Лефортово", однако защитников к ним не пускают.

Подробностями поделился он в комментарии "Радио Свобода".

"Эти восемь, которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", – рассказал правозащитник.

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По словам Фейгина, 3 сентября он пытался посетить в СИЗО своего подзащитного, но только "сдал документы и прождал весь день", так и не встретившись с Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться ночью 7 сентября.

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