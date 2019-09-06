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8 сентября • обновлено в 11:22
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"Они в "заморозке": появились свежие данные об украинских пленных в России

10.3т Читать материал на украинском

Адвокат политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что восемь украинцев, которые включены в списки на обмен, все еще находятся в московском СИЗО "Лефортово", однако защитников к ним не пускают.

Подробностями поделился он в комментарии "Радио Свобода".

"Эти восемь, которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", – рассказал правозащитник.

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Фейгин озвучил свежие данные об украинских пленных в России

Фейгин озвучил свежие данные об украинских пленных в России

По словам Фейгина, 3 сентября он пытался посетить в СИЗО своего подзащитного, но только "сдал документы и прождал весь день", так и не встретившись с Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться ночью 7 сентября.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Правильно, пустите к ним Фейкина, ще по десяточке накинут)
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
тупой обоз он не адвокат )
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Александрович Валера
Александрович Валера
Хочешь проиграть суд -возьми в адвокаты Фейкина
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