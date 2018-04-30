Официально уже в Украине: США подтвердили поставку Javelin

Соединенные Штаты Америки подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin ("Джавелин").

"Они уже были доставлены", - написал в ответе на запрос журналистов официальный представитель Госдепа, сообщает Radio Free Europe.

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Напомним, в конце января США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины Javelin, о чем сообщал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Javelin станут дополнительным сдерживающим аргументом против агрессии РФ на Донбассе. На закупку планировалось потратить 47 млн долларов.

Как сообщал "Обозреватель", военные эксперты отмечают, что комплексы Javelin не будут поступать в части на линии соприкосновения на Донбассе. "Они будут находиться на вооружении тех частей, которые запланированы на выдвижение в район боевых действий для уничтожения наступательных группировок противник, если он будет идти в наступление", – рассказал полковник запаса Святослав Стеценко.

Также 25 апреля Украина завершила испытания ракетного комплекса "Ольха" отечественного производства. Для этого понадобились четыре года, колоссальные усилия сотен людей и миллионы долларов.