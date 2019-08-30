Самолет с Сенцовым и Сущенко приземлился на военном аэродроме — источник

Украинцы Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также другие узники Кремля, уже в Украине, в частности прибыли на военный аэродром.

"Они прилетели в Украину уже в 5 часов утра. Самолет летел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где именно, не скажу", – сообщил OBOZREVATEL информированный источник.

Все моряки вернулись на родину

Точно также, по словам собеседника, и удерживаемые в Украине граждане РФ в час ночи вылетели в Россию. Они уже находятся там.

Почему же до сих пор нет официальной информации о состоявшемся обмене источник поясняет так: "Поймите, не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в чувство", – говорит собеседник.

По его словам сюда прилетели все. Это все моряки, также Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Также среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет "Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре", - пояснил он.

Олег Сенцов уже в Украине Канал 24

Задержка с обменом вызвана оформлением документов людям. "Не у всех были даже паспорта, нужно было их выдавать. Но сроки, можно сказать, выдержаны", – считает источник.

В это же время источники в украинских правоохранительных органах рассказали Радио Свобода, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс по поводу обмена пленными. Офис президент официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

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