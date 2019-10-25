Обезображен до неузнаваемости: в Одессе нашли обгоревший труп

В Одессе неподалеку железнодорожной станции обнаружили обугленный труп. Тело обезображено настолько, что без экспертизы невозможно установить ни возраст, ни пол.

Жуткую находку совершил работник железнодорожной станции "Одесса – Восточная", сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Решается вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство", – уточнили правоохранители.

В Одессе нашли обугленный труп

Известно также, что труп лежал прямо рядом с рельсами. Личность погибшего пытаются установить полицейские.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Лесном кладбище нашли тело повешенного на дереве мужчины. Человек, который нашел тело, рассказал, что погибший был еще и обгоревшим. На место прибыли правоохранители, чтобы выяснить подробности ЧП.

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