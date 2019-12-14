"Иди в окопы!" Призвавшего к примирению с "Л/ДНР" полковника ВСУ публично отчитали

Руководитель С14 Евгений Карась раскритиковал полковника Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева за заявление о возможности "реинтеграции" армии с террористами "Л/ДНР".
Свое недовольство лидер националистической организации высказал на встрече начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ с ветеранами. Соответствующее видео было опубликовано на странице Тони Комар в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
Карась, обращаясь к Ноздрачеву, заявил, что полковник может не извинятся за свои слова, "потому что это его система ценностей".
Алексей Ноздрачев
Бизнес.медиа
"Американцы не мирились, хорваты не мирились, Израиль не мирится – никто не мирится с убийцами и террористами. И даже наша власть не мирится в том контексте, потому что Зеленский не обещал амнистию террористам", – сказал Карась.
Евгений Карась и Алексей Ноздрачев
Скрин видео
Он также высказался по поводу праворадикалов, заявив, что "в Украине уровень антисемитизма, ксенофобских нападений по некоторым параметрам самый низкий в Европе, по некоторым – среднестатистическая норма".
"Если вы устали от войны – увольняйтесь и переводитесь в боевую бригаду, в окопы. Там сразу выветрится это явление, потому что стрельбы будет еще много", – призвал Ноздрачева глава С14.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Ноздрачев заявил, что ВСУ готовы реинтегрироваться с российскими оккупантами и террористами "Л/ДНР", но этому мешают ветераны-добровольцы.
Его слова вызвали волну возмущения. Тем временем в Генштабе ВСУ подчеркнули, что заявления Ноздрачева не являются официальной позицией военного ведомства.
Сам полковник сначала заявил, что его слова вырвали из контекста, а затем записал видеообращение с извинениями.
После назначения служебного расследования начальником Генерального штаба, Ноздрачева отстранили от должности.
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