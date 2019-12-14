"Иди в окопы!" Призвавшего к примирению с "Л/ДНР" полковника ВСУ публично отчитали

Руководитель С14 Евгений Карась раскритиковал полковника Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева за заявление о возможности "реинтеграции" армии с террористами "Л/ДНР".

Свое недовольство лидер националистической организации высказал на встрече начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ с ветеранами. Соответствующее видео было опубликовано на странице Тони Комар в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Карась, обращаясь к Ноздрачеву, заявил, что полковник может не извинятся за свои слова, "потому что это его система ценностей".

Алексей Ноздрачев Бизнес.медиа

"Американцы не мирились, хорваты не мирились, Израиль не мирится – никто не мирится с убийцами и террористами. И даже наша власть не мирится в том контексте, потому что Зеленский не обещал амнистию террористам", – сказал Карась.

Евгений Карась и Алексей Ноздрачев Скрин видео

Он также высказался по поводу праворадикалов, заявив, что "в Украине уровень антисемитизма, ксенофобских нападений по некоторым параметрам самый низкий в Европе, по некоторым – среднестатистическая норма".

"Если вы устали от войны – увольняйтесь и переводитесь в боевую бригаду, в окопы. Там сразу выветрится это явление, потому что стрельбы будет еще много", – призвал Ноздрачева глава С14.

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