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14 декабря • обновлено в 17:58
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"Иди в окопы!" Призвавшего к примирению с "Л/ДНР" полковника ВСУ публично отчитали

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Руководитель С14 Евгений Карась раскритиковал полковника Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева за заявление о возможности "реинтеграции" армии с террористами "Л/ДНР".

Свое недовольство лидер националистической организации высказал на встрече начальника Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ с ветеранами. Соответствующее видео было опубликовано на странице Тони Комар в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Карась, обращаясь к Ноздрачеву, заявил, что полковник может не извинятся за свои слова, "потому что это его система ценностей".

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Алексей Ноздрачев

Алексей Ноздрачев

Бизнес.медиа

"Американцы не мирились, хорваты не мирились, Израиль не мирится – никто не мирится с убийцами и террористами. И даже наша власть не мирится в том контексте, потому что Зеленский не обещал амнистию террористам", – сказал Карась.

Евгений Карась и Алексей Ноздрачев

Евгений Карась и Алексей Ноздрачев

Скрин видео

Он также высказался по поводу праворадикалов, заявив, что "в Украине уровень антисемитизма, ксенофобских нападений по некоторым параметрам самый низкий в Европе, по некоторым – среднестатистическая норма".

"Если вы устали от войны – увольняйтесь и переводитесь в боевую бригаду, в окопы. Там сразу выветрится это явление, потому что стрельбы будет еще много", – призвал Ноздрачева глава С14.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Євген Карась
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины видео С14 скандалы
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Пети Moщи
Пети Moщи
Карась молодца, посылает всех в окопы попивая пыво в Киеве
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Пети Moщи
Пети Moщи
Как то не серьезно жека карась, вот если бы Евгений рыба-меч, или акула-молот, ну на худой конец угорь-трезуб
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пети Moщи, сковорода Карасю судья.
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