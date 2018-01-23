Ни одного! Появились отличные новости из зоны АТО на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе террористы "Л/ДНР" ни разу не открыли огонь по позициям ВСУ от начала суток состоянием на 18:00 23 января.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18:00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано", - написано в сообщении.

"Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - отмечается в сводке.

Как писал "Обозреватель", накануне в ОБСЕ сообщили тревожные новости по Донбассу.